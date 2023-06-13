الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: تسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة بالوادى الجديد

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد بشأن استكمال عمليات الحصر والتسجيل للعمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة بمدينة الخارجة (محطات تنقية المياه) تمهيدا لتسجيلهم بقاعدة بيانات المديرية لشمولهم بمظلة الرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية التى توفرها المديرية لتلك الفئة، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتلك الفئة وتوفير كافة الخدمات الممكنة لها واستمرار عمليات الحصر والتسجيل لها فى أرض الواقع بمواقع العمل داخل المشروعات الكبرى التى يجرى تنفيذها فى كافة أنحاء الجمهورية من خلال الأجهزة والمكاتب التابعة للمديريات.

وأوضح أحمد حسين طليب، مدير مديرية العمل بالوادي الجديد، في تقريره للوزارة، أنه في ظل اهتمام القيادة السياسية بالعمالة غير المنتظمة لحمايتها ورعايتها صحياً واجتماعياً، ضمن برنامج الدولة في حياة كريمة لجميع المصريين، وبناء على التكليفات الرئاسية الأخيرة أثناء احتفالات الدولة بعيد العمال، وفي إطار توجيهات وزير العمل بالاهتمام بحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة، قامت المديرية بتشكيل لجنة من وحدة العمالة غير المنتظمة لحضور وتسجيل تلك الفئة بمحطات تنقية المياه بمدينة الخارجة على أرض الواقع، كبداية لشمولهم ضمن المنظومة التي تم إعدادها والعمل من خلالها لتوفير الحماية والرعاية اللازمة لتلك الفئة.

وأضاف مدير المديرية، أن عمليات الحصر والتسجيل للعمالة غير المنتظمة تتم بالتعاون والتنسيق مع المحافظة، وتحت رعاية اللواء أ.ح. محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، مؤكداً حرص المديرية على استكمال تلك العمليات لحصر وتسجيل تلك الفئة من خلال الأجهزة التابعة لها، من أجهزة التفتيش العمالي، ومكاتب السلامة والصحة المهنية داخل قرى ومدن المحافظة لتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، حيث إنهم من الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر في بيئات العمل المختلفة.

وزارة العمل مديرية العمل محافظة الوادي الجديد عمالة غير المنتظمة مدينة الخارجة

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