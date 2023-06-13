جمال صيام: استثمارات ضخمة في قطاع الزراعة منذ ثورة 30 يونيو

قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة وأقامت استثمارات ضخمة في قطاع الزراعة منذ ثورة 30 يونيو، موضحا أن الدولة المصرية استثمرت أكثر من 2 تريليون جنيه في مشروعات الأمن الغذائي.

وأضاف صيام، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترانيوز"، أن قطاع الزراعة مهم جدا، مشيرا إلى أن نحو 50% من سكان مصر يرتبطون بالقطاع الزراعي من حيث الدخل والمعيشة، منوها بأن القطاع الزراعي في مصر يمثل ربع القوة العامة كما أن له أهمية كبيرة في زيادة الصادرات المصرية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.

وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي، إلى أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بنسبة 50%، مشيرا إلى أن الرقعة الزراعية في مصر تبلغ حاليا 9.4 مليون فدان، والدولة المصرية تستهدف استصلاح 4 ملايين فدان بواقع 2 مليون فدان في الدلتا الجديدة ونصف مليون فدان في توشكى ونصف مليون فدان في سيناء وربع مليون فدان في شرق العوينات.