الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير العلاقات الدولية: طفرة كبيرة للسياسة المصرية في علاقاتها الخارجية منذ 30 يونيو

طارق البرديسي
طارق البرديسي

قال طارق البرديسي الخبير في العلاقات الدولية، إن السياسة شهدت طفرة كبيرة في علاقاتها الخارجية منذ ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الأوروبية تطورت بعمق خلال الـ9 سنوات الماضية بشكل كبير و حدث لها نهضةو دبلوماسية .

وأضاف البرديسي خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الـ9 سنوات الماضية شهدت عودة الروح إلى الرئة الدبلوماسية المصرية، مشيرا إلى أن هناك عودة الوعي و الإرادة سياسية كبيرة لدعم مستوى العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي ، وخاصة أنه كان هناك شكوك في دولة 3 يوليو وبفضل الجهود المكثفة تغيرت العلاقات.

وتابع الخبير في العلاقات الدولية، أن العلاقات المصرية الأوروبية كانت على مدار عصور سابقة كأنها علاقة بين تابع ومتبوع ولكن خلال السنوات الـ9 الماضية أصبحت تقوم على الندية والاحترام المتبادل، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى مصر خلال الفترة الحالية أكثر من أي وقت مضى.

وأوضح الخبير في العلاقات الدولية، أن الدولة المصرية تستطيع الاستفادة من قوة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات ومن بينها الطاقة والبنية التحتية والاتصالات، لافتا الانتباه إلى أن مصر تمثل للاتحاد الأوروبي واحة الأمن الوحيدة وسط الرمال المتحركة في المنطقة خاصة بعد أحداث 2011 وما تبعها من عدم الاستقرار.

30 يونيو اتحاد الأوروبى الاتحاد الأوروبي البنية التحتية الدبلوماسية المصرية

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