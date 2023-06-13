«ماونتن فيو» تعزز ريادتها في غرب القاهرة.. وتطلق «The Vines» أحدث مراحل مشروع تشيل اوت بارك

استكمالًا لنجاح المراحل السابقة من مشروع تشيل اوت بارك Chillout Park ، أعلنت شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، طرح مرحلة جديدة تحت مسمى " The Vines " على مساحة 15 فدانًا تضم 150 وحدة سكنية "تاون هاوس"، بمساحات تتراوح بين 210 إلى 220 متر مربع، وتصميمات تلبي الاحتياجات المتنوعة للعائلات تجعله الأنسب للمتطلبات العصرية لعملاء الشركة.

يأتي ذلك في إطار حرص "ماونتن فيو" على دراسة احتياجات العملاء المتغيرة في السوق العقاري المصري، وابتكار تصميمات جديدة بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية لتلبية هذه الاحتياجات مع توفير أجواء مثالية من مساحات خضراء، وحدائق مركزية، وممرات مخصصة للمشاه، وملاعب آمنة للأطفال، وأحياء متجاورة وبحيرات لمنح الهدوء والراحة للسكان، ومجتمع نابض بالحياة يوفر كافة احتياجات العائلة بمختلف اهتماماتها، لتطبيق شعار The Vines” "عيش حياتك بطريقتك الخاصة".

وفي هذا الصدد قال المهندس وائل لطفي، الشريك و العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للابتكار والتسويق بشركة ماونتن فيو للتنمية والإستثمار العقاري ، إن طرح مرحلة جديدة من مشروع تشيل اوت بارك يأتي استجابةً للطلب المرتفع على المشروع، والذي يعد من أكثر المشروعات العقارية طلبا في غرب القاهرة بإجمالي مبيعات بلغت 4.86 مليار جنيه منذ طرحه للبيع، لتواصل "ماونتن فيو" تعزيز ريادتها للمبيعات لمنطقة غرب القاهرة عبر تقديم باقة متنوعة من المشروعات تناسب الراغبين في الإقامة بمدن سكنية متكاملة ، وهذه ميزة فريدة لمحفظة مشروعات ماونتن فيو.

ماونتن فيو



كما أضاف المهندس وائل قائلًا: "مشروعات ماونتن فيو لا تقدم للمجتمع مبان فحسب، بل تقدم حياة زاخرة بالمعان والقيم التي تعلي من شأن التجربية الحياتية لكافة سكان مشاريع الشركة. يأتي ذلك امتدادًا لرسالة ماونتن وهدفها الأسمى "لإعمار الأرض وإسعاد من حولنا" والذي يتجسد في مساعي الشركة المخلصة لإحياء مجتمعاتها من خلال الأنشطة المختلفة التي تعزز من علاقات الأفراد ببعضهم بالإضافة لدعمهم في سعيهم لتحقيق السعادة الهادفة في حياتهم."



يقع مشروع تشيل اوت بارك على مساحة 216 فدانًا بمدينة السادس من أكتوبر، بالقرب من طرق ومحاور رئيسية عديدة، ويضم المشروع ما يقارب 2000 وحدة سكنية ما بين فيلات و وحدات بمساحات مختلفة تطل علي بحيرة ، ويتوافر بالمشروع خدمات متنوعة أبرزها مسارات مخصصة للجري وركوب الدراجات للسماح بممارسة الرياضة بكل أمان، إلى جانب منطقة تجارية ومطاعم تضم أشهر الماركات العالمية ليستمتع السكان بالتسوق، وأماكن خاصة لممارسة اليوجا والاسترخاء، هذا علاوة على حماية على مدار الساعة من خلال أفراد الأمن المدربين وأحدث الأجهزة الذكية