الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شحن 108 آلاف طن من "الكلينكر" لكوت ديفوار عبر ميناء شرق بورسعيد

ميناء
ميناء

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر، اليوم، عن استمرار شحن خام الكلينكر إلى الأسواق الإفريقية وخاصة كوت ديفوار عبر الأرصفة الجديدة للميناء، و استقبلت السفينة "DAI SHAN HAI"  القادمة من بلجيكا لتحميل 55 ألف طن من خام الكلينكر إلى كوت ديفوار .

كما استقبل الميناء السفينة "CHRISTOS " المقبلة من حوض البحر المتوسط لتحميل 53 ألف طن من خام الكلينكر إلى كوت ديفوار المستورد الاول للخام من ميناء شرق بورسعيد  .
وفي هذا الصدد، تتخذ الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن  من وإلى الميناء و عمليات الشحن على الأرصفة .

وفي شأن آخر أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن نجاح أول عملية تموين سفينة بضائع عامة بميناء شرق بورسعيد، وبذلك تدخل خدمة تموين السفن العابرة بقناة السويس حيز التنفيذ لأول مرة بموانئ المنطقة الاقتصادية .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتحويل مصر لمركز إقليمي لتقديم الخدمات البحرية ووضع مصر على خارطة تموين السفن العالمية ،وفى هذا السياق أعلن وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تنفيذ خدمة تموين سفينة البضائع العامة VALENCIA EAGLE بعد تزويدها من البارجة  DILOS التابعة لشركة MINERVA بسعة 380 طن مازوت حيث استغرقت عملية التموين 3 ساعات بميناء شرق بورسعيد .

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