الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

محاكمة المتهمين بسرقة الشقق السكنية في السلام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أمرت نيابة السلام اليوم الثلاثاء إحالة المتهمين بسرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب بمدينة السلام لمحكمة الجنح.

وكشف قرار الإحالة أن المتهمين “عماد .ع”، “رضا. أ”، عاطلين ومسجلين في قضايا سرقة، أقروا بارتكاب 10 وقائع سرقة شقق بمنطقتى السلام والمرج والمطرية.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام يفيد بسرقة شققهم السكنية بأسلوب كسر الباب تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب وقائع السرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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