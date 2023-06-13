"تاون جاس": إجراء أعمال تدفيع الغاز بكمبوند سكني في محور محمد نجيب

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن «تاون جاس»، إحدى شركات وزارة البترول والثروة المعدنية، إجراء أعمال تدفيع الغاز بكمبوند سكني- خلف حي المصراوية- في محور محمد نجيب، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساء.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك” أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء، كما لن يتم قطع الغاز عن أي من العملاء وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء.

وتهيب الشركة بالعملاء والمواطنين عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة، لافتة إلى أنه في حالة وجود أي استفسار يرجى التكرم بالاتصال من أي تليفون أرضي بطوارئ الشركة.