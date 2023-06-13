الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

طعنة نافذة بالقلب وراء مقتل شاب بالشرقية

جريدة الدستور

لقى شاب مصرعه متأثرا بإصابته بطعنة نافذ بالبطن، على يد آخر بسبب خلافات بينهما بقرية التلين التابعة بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى، بوصول" أحمد. ل"  جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات قيام "رضا. ص" بارتكاب الواقعة، بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض وتسديد طعنة نافذة له بالبطن أودت بحياته، بسبب خلافات بينهما.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 17595 لسنة 2023 جنح منيا القمح، وتم إحالته للنيابة العامة، التى قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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