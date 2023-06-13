الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط بقال تمويني استولى على سلع مدعمة بـ 40 ألف جنيه في الشرقية

المضبوطات
المضبوطات

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع، والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، تم تنفيذ حملة تموينية من إدارة تموين ههيا برئاسة  محمد اﻷلفي مدير الادارة على منافذ مشروع جمعيتي بدائرة الإدارة، وأجرت  الحملة أثناء مرورها على منفذ مشروع جمعيتي الكائن بقرية المهدية جردا لكميات السلع التموينية المدعمة.

 وقد أسفر الجرد عن قيام صاحبة المنفذ بالتصرف في كميات من السكر والزيت والمكرونة التموينية قيمتها الإجمالية مبلغ قدره 40954.25 جنيه ، عبارة عن ( 646 كيس سكر تمويني زنة الكيس الواحد 1 كيلو جرام، و622 زجاجة زيت تمويني سعة الزجاجة الواحدة 800 ملليلتر، و2279 كيس مكرونة زنة الكيس الواحد 400 جرام)، وتم تحرير المحضر رقم 9182  لسنة 2023 جنح ههيا.

وفى سياق متصل، قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة وبمشاركة المفتشين بالإدارة بالمرور على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة، وأسفر المرور على طريق ههيا - التل اﻷحمر من ضبط  65 برميل مخللات مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص، يحتوي البرميل الواحد على كمية مقدارها 170 كيلوجرام ، بإجمالي كمية مقدارها 11 طن و 50 كيلوجرام وتم تحرير المحضر رقم 1079 لسنة 2021 جنح أ.د.ط.ههيا، وتم مصادرة المضبوطات وتطبيق القانون على المخالفين

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