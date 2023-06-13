السوداني: الحكومة تتبني منهج إصلاح اقتصادي يعطي فرصة للقطاع الخاص للتعاون

أكد محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي، أن “العلاقة بين مصر والعراق تاريخية تمتد الي عمق التاريخ والحضارة التي يمثلها بلاد الرافدين ووادي النيل”.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر صحفي المنعقد مع نظيره المصري، ان العلاقة التاريخية بين مصر والعراق تحتم تعزيز العلاقات وتطويرها في كافة المجالات، خاصا وان العراق اليوم يشهد حالة من الاستقرار السياسي والاقتصادي والمجتمعي حيث تم استعادة دوره الريادي في المنطقة وأصبحت جزءا من الحل وليس من الأزمات، ويطرح حلول وفرص سياسية واقتصادية تعود بالنفع علي دول المنطقة والعالم .

وأشار إلي أن العلاقة العراقية المصرية هي علاقة استراتيجية محورية مع مصر والتي تساهم في استعاده فاعلية هذا المحور عربيا واقليميا ودوليا.

وطالب خلال مناقشة مذاكرات التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين تنفيذ تلك الاتفاقات ومذكرات التفاهم بالاضافة الي الافكار التي تستجد خلال تلك الفترة، مشيرا الي ان الحكومة تتبني منهج اصلاح اقتصادي مما ادي الي فتح المجال أمام الاستثمار في كافة القطاعات وبالتالي فهناك فرصة للقطاع الخاص المصري للتعاون مع القطاع الخاص العراقي، المدعوم من الدولة بكافة المستويات العراقي والعربي والاجنبي.