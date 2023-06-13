محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية لـ100 حالة إنسانية

نظمت اليوم، محافظة المنوفية احتفالية كبرى تحت رعاية وبحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، لتقديم مساعدات مالية وعينية من لحوم ومواد غذائية لـ (100) حالة إنسانية من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا من أهالي وأبناء المحافظة بقيمة مالية تزيد عن (نصف مليون جنيه)، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي. جاء ذلك بحضور نائبه الأستاذ محمد موسى، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، الأستاذ محمد موسى رئيس جمعية الهلال الأحمر بالمنوفية، العميد أحمد أبو الغار المستشار العسكري، المهندس أسامة مدكور المدير التنفيذي لشركة مدكور، المهندس فريد البمبي رئيس مجلس إدارة شركة فريد البمبي، ومسؤولي الجمعيات الخيرية وعدد من مديري المديريات الخدمية.

في بداية اللقاء، قدم محافظ المنوفية خالص تهانيه القلبية للمواطنين بمناسبة العيد القومي للمحافظة، مؤكداً على استكمال مسيرة التنمية الشاملة لأهالي وشعب المنوفية في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. كما أكد على أننا مستمرون في دعم الأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال تلقي لجنة المساعدات بالديوان العام كافة الطلبات لمراجعتها وفقاً للضوابط والمعايير لوصول الدعم لمستحقيه.

ووسط أجواء من البهجة والسرور، أجرى المحافظ حواراً مفتوحاً مع الحالات الإنسانية للتعرف على متطلباتهم وظروفهم المعيشية والاجتماعية، موجهاً بصرف 2 كرسى متحرك لحالتين؛ أحدهم طفلة تعاني من وهن عضلي وضعف بالعضلات، والأخر مواطن يعول طفل يعاني بكسر بالنخاع الشوكي. كما كلف وكيل وزارة الصحة بتحويل مواطنة من ناحية الدبايبة تعاني من ضعف بالسمع ومرض جلدي إلى مستشفى الجامعة، وطفل يعاني من تبول لا إرادي إلى مستشفى بركة السبع المركزي، وطفل آخر بميت خاقان يعاني بتأخر في النطق إلى مستشفى المخ والأعصاب، فضلاً عن تحويل 8 حالات لمستشفيات بركة السبع وحميات شبين لتسهيل إجراءات قرار العلاج على نفقة الدولة، كما وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بإعداد خطاب لمعهد الأورام لاتخاذ اللازم نحو توفير العلاج المناسب لعدد من الحالات الإنسانية مراعاة لظروفهم الصحية والاجتماعية، فيما كلف المحافظ مدير مديرية القوي العاملة بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لعدد 14 حالة إنسانية ، وكذا تكليف وكيل وزارة التموين ببحث إمكانية إضافة مواليد لـ12 حالة إنسانية علي البطاقات التموينية الخاصة بهم للاستفادة من صرف السلع المدعمة.

ومن أبرز الحالات الإنسانية، مواطن من ناحية ساقية أبو شعرة بأشمون يعول 4 من الأبناء أحدهما طفل مريض بشلل دماغي ، وأرملة من ناحية أبخاص بالباجور تعاني من مرض سرطاني بالرئة ، ومسنة بناحية شنوان بشبين الكوم تعول طفلة تعاني بإعاقة ذهنية ، وشاب يبلغ من العمر 36 عاماً مريض بضمور بالعضلات بالطرفين العلويين ، ومواطنة بناحية الأخماس بمركز السادات تعول 3 أبناء وتعاني بتليف بالكبد وزوجها مريض بشلل نصفي ، ومسنة بناحية الكوم الأخضر تعول 3 أبناء وزوجها يعاني بورم بالقولون.

يأتي ذلك ضمن سلسلة لقاءات "رد الجميل" التي انتهجها محافظ المنوفية منذ قدومه، وانطلاقا من توجيهات القيادة السياسية بتقديم يد العون والدعم الكامل للأسر الأولى بالرعاية لتوفير حياة كريمة لهم بهدف تخفيف العبء عن كاهلهم وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم.

وفي نهاية اللقاء أعرب الأهالي عن سعادتهم البالغة بهذا اللقاء، مقدمين الشكر لمحافظ المنوفية على هذه اللفتة الطيبة ودعمه اللامحدود لهم فضلاً عن التواصل الدائم والمباشر مع جموع مواطني المحافظة.