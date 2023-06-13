الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مياه المنوفية تنظم زيارات ميدانية لتوصيل مياه للأسر الأولى بالرعاية

بحث الأسر المستحقه
بحث الأسر المستحقه

أشار الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، إلى أن فريق عمل إدارة المشاركة المجتمعية بالشركة نظم زيارات ميدانية للمناطق والأسر الرقيقة الحال في محافظة المنوفية لإجراء أبحاث ميدانية لعدد من الأسر في قرى "دراجيل وعزبة الشعايرة ودناصور" بنطاق مركز الشهداء، وقرى "كفر ميت أبو الكوم، زرقان، منشأة السلام" بنطاق مركز تلا، تمهيدًا لتوصيل المياه لهم بالتعاون مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المتعاونة مع الشركة في هذا الشأن بالمحافظة.

وأضاف أن الشركة تقدم كافة التسهيلات المتاحة في إطار تنفيذ اللوائح والقوانين لتفعيل المشاركة المجتمعية بالشركة والتعاون التام مع كافة المؤسسات التي تساهم في هذا النحو بعد التأكد التام من أحقية المستفيدين من هذه الوصلات من خلال البحث الجاد والمعاينة على الطبيعة.

يأتى ذلك في إطار اهتمام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بالوصول بالخدمة لكافة المواطنين ومساندة الأسر الأولى بالرعاية وضمن خطة عمل إدارة المشاركة المجتمعية بالشركة والمعتمدة من الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

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