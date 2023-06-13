كاتب صحفي: الحكومة جذبت استثمارات أجنبية خلال الفترة الماضية

قال الكاتب الصحفي عبد اللطيف وهبة، إن الحكومة قامت خلال الفترة الماضية بتوجيهات من القيادة السياسية بجهود كبيرة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للاستفادة منها داخل الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء يجدد دعمه للصناعة الوطنية.

وأضاف "وهبة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" المذاع علي فضائية "اكسترا نيوز"، أن القيادة السياسية تعمل علي تشجيع توطين الصناعة الوطنية والاستفادة من الاستثمارات الأجنبية من خلال اكتساب المهارات والخبرات المطلوبة في كافة مجالات الصناعة.

وأوضح الكاتب الصحفي أن الحكومة تعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في مجال الصناعة، وزيادة المكونات المحلية في الاستثمارات التى تأتى من الخارج و زيادة المكون المحلي للمساهمة الكبيرة في المنتجات كما يتم تدريب العمالة وهذه أولي الخطوات الاستباقية لتوطين الصناعة الوطنية.