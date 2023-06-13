الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الإعلان رسميًا عن موعد عرض الجزء الثانى من مسلسل "ريفو" على منصة WATCH IT

ريفو
ريفو

كشفت منصة WATCH IT الرقمية بشكل رسمي عن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل ريفو بطولة أميرعيد وعدد كبير من النجوم بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من العمل.

مسلسل ريفو الجزء الثاني

وأعلنت منصة WATCH IT عن عرض المسلسل حصري على المنصة بدءًا من 21 من يونيو الجاري بعد انتهاء التصوير خلال الفترة الماضية، وأطلقت المنصة البوستر الرسمي للجزء الثاني تضمن وجود كل نجوم العمل الجديد.

وقال الفنان أمير عيد، إن المؤلف محمد ناير، مؤلف مسلسل "ريفو"، كلمه على الموضوع وتحمس له، وظل المشروع سنوات وكانا يتبادلان الحديث حتى خرج العمل للنور.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس المذاع عبر فضائية "dmc"، أن "واتش ات" ومخرج العمل، اختارا باقي أبطال المسلسل من خلال "كاستنج"، وكل شخصية كانت مناسبة للأدوار.

وفي الجزء الثاني من ريفو، وفي رحلة لاستكشاف التفاصيل المفقودة بين والدها الراحل ووالدتها (ليلى) التي تعاني من مرض آأزهايمر في مراحله المتقدمة، تقرر مريم اصطحاب والدتها الى شاليه والدها القديم بمدينة العجمي في الإسكندرية، على أمل ان تستعيد ليلى جزءا من ذكرياتها السابقة وتساعد مريم في معرفة حقيقتها وحقيقة ما تبقى من أحداث لاستكمال سيناريو فيلم والدها الأخير ريفو، يصحبها خلال الرحلة التسجيل الصوتي لأعضاء الفرقة الأربعة وتتوالي الأحداث التي تكشف عن مفاجآت جديدة.

ويشارك ركين في بطولة المسلسل النجوم أمير عيد، صدقي صخر، تامر هاشم، حسن أبوالروس، سارة عبدالرحمن، مينا النجار، محسن محيي الدين، والمسلسل من تأليف محمد ناير ومن إخراج يحيى إسماعيل.

مسلسل ريفو الجزء الثاني ريفو الجزء الثاني مسلسل ريفو منصة watch it watch it

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