الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السوداني: اللجنة العليا المصرية - العراقية وقعت 11 مذكرة تفاهم

محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني

أعرب محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي، عن تقديره لضيافة واستقبال مصر له والوفد المرافق.

كما رحب السوداني خلال كلمته في مؤتمر صحفي المنعقد مع نظيره المصري، بنجاح أعمال اللجنة الوزارية وصولا لاجتماع اللجنة العليا المصرية-العراقية المشتركة التي انتهت بتوقيع 11 مذكرة البلدين.

وقال إن “ما تم نقاشه اليوم في اجتماع الجنة العليا المصرية-العراقية المشتركة هي خريطة طريق العلاقة بين الحكومتين للمرحلة القادمة، التي تأتي ترجمه لارداه ورغبة جاده من قياده البلدين في تطوير في تطوير العلاقة بين العراق ومصر، وفتح مجالات التعاون الاقتصادي والتبادي التجاري واستثمار الفرص الواعده في العراق في مختلف القطاعات”.

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