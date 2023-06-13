الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير المالية: نستهدف جذب المزيد من المستثمرين للقطاعات ذات الأولوية التنموية

وزير المالية
وزير المالية

بدأت وزارة المالية، بالتعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية «AIIB»، الاستعداد لاستضافة الاجتماع السنوى الثامن للبنك الذي سيتم عقده لأول مرة في مصر بمدينة شرم الشيخ خلال سبتمبر المقبل، على نحو يساعد في توفير مقومات النجاح  لهذا الاجتماع بما يشهده من نقاشات ثرية؛ استهدافًا لتقوية دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضح أن هناك أنشطة أخرى سيتم طرحها خلال هذا الاجتماع تساعد في تعميق مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، والسماح له بالاستفادة من خبرات وقدرات «AIIB» في حشد الموارد المالية للاستثمارات الخاصة، بما يساعد في دعم البنية التحتية المستدامة والقوية في القارة الإفريقية.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية «AIIB»، إن الاجتماع السنوى للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشرم الشيخ لعام 2023، يعد منصة مهمة لتعميق سُبل الشراكة التنموية بين الدول الإفريقية والآسيوية، وفرصة أيضًا لتعزيز وجود الدول الإفريقية على هذه المنصة العالمية، مشيرًا إلى أن مصر أول مساهم في «AIIB» من قارة إفريقيا، وأول عضو يحمل عضوية كاملة من القارة.

وتابع: نتطلع إلى إتاحة المزيد من الفرص الواعدة لتمويل مشروعات البنية التحتية في الدول الإفريقية، على نحو يُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن مصر مؤهلة للقيام بدور استراتيجي في ضمان جودة البنية التحتية من أجل التكامل الإقليمي لما تمتلكه من موقع جغرافي حيوي يصل بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا.

وواصل: حريصون على فتح آفاق جديدة لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يُسهم في جذب المزيد من المستثمرين للقطاعات ذات الأولوية التنموية في مصر، وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة.

 ولفت إلى أن الدولة توفر بيئة أعمال داعمة وجاذبة للاستثمارات الخاصة من خلال برامج متنوعة مثل الرخصة الذهبية، وبرنامج الطروحات الحكومية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، والمجلس الأعلى للاستثمار.

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