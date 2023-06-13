الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

8 مصابين بتصادم ميكروباص في عمود إنارة بصحراوي أسيوط

تصادم ميكروباص
تصادم ميكروباص

أصيب 8 أشخاص فى حادث اصطدام سيارة ميكروباص بعمود إنارة بالطريق الصحراوي الشرقي بمنطقة عرب العوامر بمركز أبنوب فى أسيوط.

تلقى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث اصطدام سيارة ميكروباص بعمود إنارة بالطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من المنطقة الصناعية بعرب العوامر ووجود مصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص اصطدام السيارة رقم 3685 ن ف د ميكروباص بعمود إنارة بعد اختلال عجلة القيادة بيد قائدها.

أسفر الحادث عن إصابة كل من أحمد. خ. س 32 عاما، وأحمد. ص. ك 32 عاما، وخالد. ع. ح 42 عاما، ومحمود. ب. أ 38 عامًا، وأحمد. م. ب 20 عامًا، ومحمد. أ. ف 20 عامًا، وأحمد. س 23 عامًا، وسيد. ع. إ 41 عامًا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة وجارِ العرض على النيابة العامة.

اسيوط مركز شرطة أبنوب النجدة الطريق الصحراوي الشرقي عمود إنارة

الأكثر قراءة

مصرع سيدة وإصابة زوجها وأبنائها في حريق منزلهم بمرسى مطروح

السفارة الروسية تتسلم جثة ضحية حادث القرش بالغردقة

"التعليم": ورقة امتحان اقتصاد الثانوية العامة المتداولة تعود للعام الماضى

ضبط طالبين تعديا جنسيًا على فتاة في أكتوبر

لوكاكو يطير إلى السعودية للتفاوض مع الهلال

محمود محيى الدين: "COP 27" أولى اهتمامًا خاصًا بملف التكيف مع تغير المناخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

" القاهرة عن قرب " !

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

ماجد حبته

البرلمان العربى.. جلسة مختلفة

وائل لطفي

اسمها منة عماد

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات الإصلاح القضائي بين حكومة نتنياهو والمعارضة.. هل اقتربت التسوية؟

شكرى يعرب عن القلق البالغ تجاه الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية وتصاعد وتيرة العنف

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟