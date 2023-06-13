مدبولى يشيد بموازنة العراق الطموحة: ستنعكس إيجابيًا على التعاون مع مصر

رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بنظيره العراقي المهندس محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق، والوفد المرافق له إلى مصر.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد مع نظيره العراقي، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات المصرية العراقية تاريخية وممتدة، مؤكدًا أن التاريخ سجل بداية التفاعل النشط بين البلدين 6 آلاف سنة بين مصر والعراق.

وأشاد رئيس الوزراء بالموازنة الطموحة للحكومة العراقية، والتي سيكون لها انعكاس إيجابي على التعاون مع مصر.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ونظيره العراقي المهندس محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق، أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يعقبها توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.