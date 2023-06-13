الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدبولى يشيد بموازنة العراق الطموحة: ستنعكس إيجابيًا على التعاون مع مصر

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بنظيره العراقي المهندس محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق، والوفد المرافق له إلى مصر.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد مع نظيره العراقي، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات المصرية العراقية تاريخية وممتدة، مؤكدًا أن التاريخ سجل بداية التفاعل النشط بين البلدين 6 آلاف سنة بين مصر والعراق.

وأشاد رئيس الوزراء بالموازنة الطموحة للحكومة العراقية، والتي سيكون لها انعكاس إيجابي على التعاون مع مصر. 

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ونظيره العراقي المهندس محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق، أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يعقبها توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

أعمال اللجنة العليا المشتركة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم أعمال اللجنة العليا الدكتور مصطفى مدبولي العلاقات المصرية العراقية

الأكثر قراءة

مصرع سيدة وإصابة زوجها وأبنائها في حريق منزلهم بمرسى مطروح

السفارة الروسية تتسلم جثة ضحية حادث القرش بالغردقة

"التعليم": ورقة امتحان اقتصاد الثانوية العامة المتداولة تعود للعام الماضى

ضبط طالبين تعديا جنسيًا على فتاة في أكتوبر

لوكاكو يطير إلى السعودية للتفاوض مع الهلال

محمود محيى الدين: "COP 27" أولى اهتمامًا خاصًا بملف التكيف مع تغير المناخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

" القاهرة عن قرب " !

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

ماجد حبته

البرلمان العربى.. جلسة مختلفة

وائل لطفي

اسمها منة عماد

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات الإصلاح القضائي بين حكومة نتنياهو والمعارضة.. هل اقتربت التسوية؟

شكرى يعرب عن القلق البالغ تجاه الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية وتصاعد وتيرة العنف

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟