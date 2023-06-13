الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حملات تموينية لمكافحة الغش التجارى بالجيزة

الغش التجاري
الغش التجاري

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت ضبط المتهمين بحيازة سلع ومنتجات مجهولة المصدر، والمتورطين في الغش التجاري.

أسفرت حملة استهدفت عددًا من الأسواق والمحلات التجارية، عن ضبط وتحرير 54 قضية حيازة لحوم مجهولة المصدر، ودواجن يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وغش تجاري، وعدم الإعلان عن الأسعار. 

وأسفرت الحملة عن تحرير وضبط قضايا إدارة منشآت دون ترخيص، وعدم حمل شهادات صحية، وحجب سلع عن البيع بالمخالفة للقانون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين والتحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق. 

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