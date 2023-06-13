ننشر الامتحانات الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2023

انطلقت أمس الإثنين امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحميل النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2023 pdf، بعد انتهاء المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي من إعدادها ومراجعتها، لتدريب الطلاب علي امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023.

النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2023

وتنشر الدستور" النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2023، وفقا لما نشرته وزارة التربية والتعليم على صفحتها الإلكترونية: https://moe.gov.eg

وتتضمن النماذج

استاتيكا النموذج الأول

- استاتيكا باللغة الإنجليزية.

- اللغة العربية النموذج الأول.

- استاتيكا باللغة الفرنسية.

- اللغة الألمانية - لغة أولى.

- اللغة الإنجليزية - لغة أولى.

- تفاضل وتكامل.

- لغة فرنسية - لغة أولى.

- اللغة الإسبانية- لغة ثانية.

- تفاضل وتكامل باللغة الإنجليزية.

- اللغة الألمانية - لغة ثانية.

- تفاضل وتكامل باللغة الفرنسية.

- اللغة الإيطالية - لغة ثانية.

- جبر وهندسة فراغية.

- اللغة الإنجليزية - لغة ثانية.

- جبر وهندسة فراغية باللغة الإنجليزية .

- اللغة الصينية - لغة ثانية.

- جبر وهندسة فراغية باللغة الفرنسية.

- اللغة الفرنسية - لغة ثانية.

- التاريخ.

- ديناميكا.

- الجغرافيا..

- ديناميكا باللغة الإنجليزية

امتحانات الثانوية العامة 2023

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة 2023 لهذا العام يبلغ 783025 طالبا وطالبة، من بينهم 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) و98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأضافت الوزارة أن عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

كما يبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الذين يؤدون الامتحان هذا العام 1824 طالبا وطالبة، وعدد الطلاب المكفوفين الذين يؤدون الامتحان 255 طالبا وطالبة، بينما يؤدى 80 طالبا وطالبة الامتحان في مراكز التأهيل، بالإضافة إلى 34 طالبا وطالبة يؤدون الامتحان في لجان المستشفيات.