الشبكة الوطنية بالإسماعيلية ترفع درجة الاستعداد وتحذر المواطنين من الطقس

نوهت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلام العام بالإسماعيلية وإقليم القناة برئاسة اللواء هنري ابراهيم، بحالة الطقس بمحافظة الإسماعيلية، وحذرت المواطنين من سوء الأحوال الجوية.

وأشارت الشبكة خلال صفحتها الرسمية إلى أن صور الأقمار الصناعية توضح تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية على مناطق من المحافظة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا ويصاحب ذلك هبات للرياح أحيانا تزيد من نشاط الرياح على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من الآن وسوف تزداد كميات الأمطار فى بعض المناطق.

واختتمت أنه جارى المتابعة مع هيئة الأرصاد الجوية.

من جانبها نشرت الصفحة الرسمية لديوان محافظة الإسماعيلية، صورا توضح اصطفاف معدات وأفراد مركز ومدينة الإسماعيلية، وذلك للتعامل الفوري مع أي طارئ يواجه المحافظة جراء سوء الأحوال الجوية المتوقعة، اليوم الثلاثاء ، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية برفع درجة الاستعداد في كافة مراكز ومدن المحافظة.

تشير اخر تحليلات خرائط الطقس لهيئة الأرصاد الجوية المصرية الي نشاط رياح سرعتها (45:35 كم/س)مثير للرمال والأتربة خاصة على الأماكن المكشوفة وتؤدى الى انخفاض وتدنى الرؤية الافقية، مع تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا (بنسبة حدوث 30% تقريبا ) على مناطق متفرقة من المحافظة وفترات متقطعة.

مياه القناة ترفع حالة الطوارئ لمواجهة حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، عن رفع درجة الاستعداد والطوارئ بإقليم القناة الثلاث "السويس والإسماعيلية وبورسعيد"، وذلك لمواجهة موجة الطقس السيئ، وحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحدوث عواصف وأتربة وتقلبات جوية، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة، وفقا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إن هناك فرق طوارئ في جميع قطاعات محافظات "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، تم تدريبها على كيفية التعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة التي قد تحدث من أمطار وسيول وأعطال مفاجئة أو أية أزمات، لافتا إننا نعمل من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، وتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار، وذلك خلال فترة زمنية وجيزة.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه تم مراجعة خطة الانتشار الفوري لسيارات شفط المياه، عند الأحداث الطارئة منها عربات الكسح والسيول، والفاكيوم ومعدات التدخل السريع في المحاور الرئيسية بمختلف محافظات القناة، وتواجد مديري المناطق، الإدارات في كل قطاعات الشركة، التشغيل والصيانة، والحملة الميكانيكية، والأمن والسلامة والصحة المهنية، والشبكات، والمحطات، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والمتابعة الميدانية، بالتنسيق الكامل والتام مع غرفة عمليات الشركة.

وكان اللواء عبد الحميد عصمت، عقد اجتماعا موسعا مع رؤساء القطاعات والمناطق ومديري العموم، وذلك للمتابعة الميدانية ومراجعة تنفيذ الخطط الموضوعة للطقس السيئ المتمثلة في الأمطار والسيول، والتعامل الفوري لأي تجمعات لمياه الأمطار، لافتا إلى التنسيق التام بين الشركة، والجهاز التنفيذي بمحافظات القناة الثلاث، ورؤساء المراكز، والمدن والأحياء، والإسعاف، والدفاع المدني، لاتخاذ الاحتياطات اللازمة وتنفيذ خطط الطوارئ.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن جميع محطات مياه الشرب ورفع الصرف الصحي تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، بالإضافة المتابعة الميدانية المستمرة علي جميع الشبكات، لافتا أن العمل مستمر بنظام الورديات بجميع المواقع، وذلك لمجابهة أي أحداث مفاجئة قد تطرأ على مدار الساعة في إقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد". من أجل الاستمرار في تقديم خدمات متميزة للمواطنين.