الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القوات الأوكرانية تعلن نجاحها التقدم في محوري باخموت وتوريتسك بدونيتسك

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

أعلن متحدث باسم هيئة الأركان الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية تحقق نجاحا في محوري باخموت وتوريتسك في دونيتسك، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

جدير بالذكر ان القوات العسكرية الروسية شنت هجومًا صاروخيًا مكثفًا الليلة الماضية على مدينة كريفي ريه وسط أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 25 بينهم أشخاص ما زالوا تحت الأنقاض، بالإضافة إلى إلحاق أضرار بالبنية التحتية  للمدينة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن في فبراير العام الماضي، بدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

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