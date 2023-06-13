صن داونز يهنئ الأهلى بلقب دورى أبطال إفريقيا

هنأ نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، النادي الأهلي بالفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2023.

وحقق النادي الأهلي لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه بعد الفوز على فريق الوداد البيضاوي المغربي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للنهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأعاد الحساب الرسمي لنادي صن داونز، عبر منصة التدوينات القصيرة "تويتر" نشر تدوينة حساب الأهلي للاحتفال بالفوز بدوري أبطال إفريقيا، وعلق: "نهنيء الأهلي على الفوز بدوري أبطال إفريقيا 2023".

وانتصر الأهلي على فريق الوداد في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، ثم تعادلا في الإياب بهدف لكل منهما.

وعزز الأهلي رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجًا بلقب دوري أبطال إفريقيا، بعد تحقيقه اللقب رقم 11 في تاريخه.

والتقى الأهلي صن داونز في دور المجموعات للنسخة المنقضية من دوري أبطال إفريقيا، وتعادلا ذهابًا بهدفين لكل منهما ثم انتصر صن داونز في مباراة الإياب بخمسة أهداف لهدفين؛ وتأهلا معًا لدور الثمانية.

وانتصر الأهلي على فريق الرجاء البيضاوي المغربي، ثم عبر الترجي التونسي قبل أن يلتقي الوداد في المباراة النهائية.