الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أمن القاهرة يوجه ضربة قوية لمروجى المواد المخدرة

جريدة الدستور

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ضربة قوية لمروجي المواد المخدرة، حيث تمكنوا من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة المخدرات التي تمت تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

وتم ضبط (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية " – مقيمة بمحافظة الجيزة)، وبحوزتها (كمية لمخدر "الحشيش" – فرد خرطوش" عدد من الطلقات لذات العيار"- ميزان حساس - مبلغ مالى – هاتف محمول). وكذا ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) حال قيادته دراجة نارية بدائرة القسم، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلوجرام – مبلغ مالى – هاتف محمول – دراجة نارية).

وضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – هاتفى محمول).

كما تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية " – مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام)، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,800 كيلوجرام – فرد خرطوش "طلقة لذات العيار" - مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية مديرية امن القاهرة مباحث القاهرة

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