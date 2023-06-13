الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس جهاز تعمير سيناء لمتابعة مستجدات مشروعات التعاون

اللواء عادل الغضبان،
اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، اللواء وائل مصطفى، رئيس جهاز تعمير سيناء، وذلك لمتابعة ومناقشة آخر مستجدات مشروعات التعاون المشتركة بين محافظة بورسعيد وجهاز تعمير سيناء، بحضور اللواء أحمد مدحت، نائب رئيس جهاز تعمير سيناء، والعميد ايهاب الكيلاني رئيس الإدارة المركزية المالية والإدارية بجهاز تعمير سيناء، والمهندسة هويدا شميس رئيس منطقة تعمير بورسعيد.

وفي بداية اللقاء، رحب محافظ بورسعيد برئيس جهاز تعمير سيناء، مقدمًا له التهنئة على منصبه الجديد، متمنيًا له استمرار التقدم ومواصلة النجاحات المثمرة، حيث شهد اللقاء، تبادل الحديث بين محافظ بورسعيد ورئيس جهاز تعمير سيناء حول آخر تطورات الموقف التنفيذي في عدد من مشروعات التعاون الجارية بين المحافظة وجهاز تعمير سيناء، فضلًا عن استعراض خطة المشروعات المستقبلية بين الجانبين.

وأشاد محافظ بورسعيد بالتعاون المثمر مع جهاز تعمير سيناء، والذي يدعم خطة التنمية التي تشهدها بورسعيد على كل الأصعدة.

من جانبه، توجه رئيس جهاز تعمير سيناء بالشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التعاون في المشروعات المختلفة مع محافظة بورسعيد، مثنيًا على الجهود الكبيرة لمحافظ بورسعيد في تطوير وتنمية محافظة بورسعيد،  وجعلها واحدة من المدن النموذجية الواعدة.

اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد
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