الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مُعلم عن امتحان الإحصاء: «فى مستوى الطالب المتوسط والأسئلة من المنهج»

محمد سامى معلم الاحصاء
محمد سامى معلم الاحصاء

قال محمد سامى، معلم مادة الإحصاء، إن الامتحان كان فى مستوى الطالب المتوسط، وجميع الأسئلة من المنهج.

وأضاف «سامى» خلال تصريح خاص لـ"الدستور" يوجد فقط سؤالان يحتاجان للتفكير، وهذا طبيعى طبقا لتدرج الأسئلة من السهل إلى الصعب ووجود نسبة تعتمد على التفكير.

وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن ورقة الامتحان التي تم تداولها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي مع بداية انطلاق امتحان مادة الاقتصاد صباح اليوم تعود لامتحان العام الماضي وليس العام الحالي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة تتواصل مع جميع المحافظات، وتتابع بدقة ما يتم تداوله من أخبار، والرد عليه أولا بأول.

وتناشد الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

وانطلقت امتحانات شهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2022-2023، أمس الإثنين

وأوضحت الوزارة أن عدد الطلاب الذين تقدموا  لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأضافت الوزارة أن عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ ١١ لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع  على مستوى الجمهورية.

يبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الذين يؤدون الامتحان هذا العام 1824 طالبًا وطالبة، وعدد الطلاب المكفوفين الذين يؤدون الامتحان 255 طالبًا وطالبة، بينما يؤدى عدد 80  طالبًا وطالبة الامتحان في مراكز التأهيل، بالإضافة إلى عدد 34 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحان في لجان المستشفيات.

المتحدث الرسمي المتفوقين المتوس الموضوع النظام والمراقبة امتحان الثانوية المستشفيات المستشف امتحانات شهادة الثانوية امتحانات شهادة الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العام

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