سقوط أمطار ورياح خفيفة فى بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، تساقط أمطار صاحبتها رياح خفيفة وغيوم كثيفة في سماء المدينة.

ودفعت الأجهزة التنفيذية والأحياء بمعدات شفط وكسح المياه لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار، كما تواصل غرفة عمليات المحافظة وغرف عمليات الأحياء والمديريات الخدمية عملها لمواجهة أي تداعيات لحالة الطقس.

وفي وقت سابق، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، مؤكدة أننا سنشهد اليوم تقلبات جوية تشتد من محافظة لأخرى.

وقالت "غانم"، خلال مداخلة لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، إن التقلبات الجوية التي سنشهدها نتيجة تأثرنا بامتداد منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا مع منخفض جوي متعمق على سطح الأرض، يعمل على حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ويكون مصحوبا بكتل هوائية جنوبية مصحوبة برياح نشطة تؤدي لإثارة الرمال والأتربة.

امطار ببورسعيد

امطار ببورسعيد

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