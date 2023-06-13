إزالة 110 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية بمغاغة فى المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية مستمرة في تنفيذ حملات إزالة ورفع التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، ضمن المرحلة الثانية للموجة الـ21 بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، بالتنسيق بين كل أجهزة الدولة، وذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء ومتابعة وإشراف اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية نفذت عددًا من الحملات المكبرة على مدار الأسبوع الماضي، لرفع وإزالة التعديات بالوحدات القروية بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأسفرت الحملات عن إزالة 110 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على أراض زراعية وأراضي أملاك دولة بقرى (طنبدي – دهروط- ميانة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة تكثف من حملات إزالة التعديات، سواء على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، والتي يتم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية أو من خلال فرق الرصد الميداني بقيادة رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بالقري التابعة، ويتم التعامل معها في المهد وإزالتها علي الفور، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمقررة في هذا الشأن حيال المتعدين والمخالفين بدون أي أستثناءات، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تتم يوميًا بكل أحياء المدينة والقرى التابعة.

يذكر أن الوحدات المحلية بمركزي بني مزار والمنيا، كانت قد نظمت حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص ضمن المرحلة الثانية للموجة 21 لإزالة التعديات أسفرت عن رصد وإزالة 7 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية ومخالفات بناء بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.