الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ندوة حول خطورة الزيادة السكانية على الصحة الإنجابية بقرية حلازين في مطروح

ندوة حول خطورة الزيادة
ندوة حول خطورة الزيادة السكانية

أعلن عمرو عبدالمجيد، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، عن قيام وحدة السكان بالمدينة، بعقد ندوة بقرية حلازين التابعة للمركز بعنوان "خطورة الزيادة السكانية على الصحة الإنجابية"، لتثقيف سيدات القرية والفتيات المقبلات على الزواج، والتوعية بكيفية اتخاذ القرارات الرشيدة بشأن الأسرة للمحافظة عليها وتنميتها واستقرارها بالتعاون مع التثقيف الصحي.

وقالت أسماء عاطف، مدير وحدة السكان بالمحافظة إن ندوة "خطورة الزيادة السكانية على الصحة الإنجابية" تأتي تنفيذًا لتعليمات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية، حيث استهدفت المرأة والفتيات، للحديث عن الصحة الإنجابية للسيدات، والتركيز على الفتيات المقبلات على الزواج للتوعية بقضية الزيادة السكانية وخطورتها على الفرد والمجتمع، والتخطيط للحياة الزوجية وخاصة الإنجاب في حدود إمكانيات الأسرة، لضمان خروج جيل من أبنائنا صحي وقادر على العطاء.

وأشار محمد صابر مدير وحدة السكان بمدينة مرسى مطروح، إلى أنه على هامش الندوة، تم تنظيم قوافل طبية والتي تأتي ضمن المبادرات الرئاسية التي تطلقها الدولة في القرى والتجمعات البعيدة، تقوم بدورها الصحي بتقديم الكشف والعلاج بالمجان، بالتزامن مع قيام وحدة السكان بدورها بالتوعوي بخطورة القضية السكانية؛ لرفع مستوى الوعي بالأمور الحياتية في العديد من الموضوعات والقضايا المجتمعية من أهمها القضية السكانية، في إطار تعليمات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، رئيس الإدارة المركزية للسكان بالوزارة.

وأكد أن القافلة الطبية قامت بالكشف الطبي المجاني على أهالي قرية حلازين غرب مدينة مرسى مطروح والتي استفاد منها ٤٣٥ مواطنًا في تخصصات «التخدير، الباطنة ، الصدر، العظام، الجلدية، طب وجراحة الأطفال، الأنف والأذن والحنجرة، الجراحة العامة، نسا وتوليد، الرمد، المسالك البولية، الأوعية الدموية» بالإضافة إلى توقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية وصرف الدواء بالمجان تحت إشراف الدكتور حجازي احمد محمد منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بمتابعة من الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح.

جاء ذلك انطلاقًا من رؤية وزارة التنمية المحلية بتفعيل دور وحدات السكان لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030، تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وإشراف اللواء أشرف ابراهيم سكرتير عام محافظ مطروح وبتعليمات من الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الإدارة المركزية للسكان بالوزارة.

ندوة حول خطورة الزيادة السكانية
ندوة حول خطورة الزيادة السكانية
ندوة حول خطورة الزيادة السكانية
ندوة حول خطورة الزيادة السكانية
ندوة حول خطورة الزيادة السكانية
ندوة حول خطورة الزيادة السكانية
IMG-20230613-WA0023
IMG-20230613-WA0023
IMG-20230613-WA0022
IMG-20230613-WA0022
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