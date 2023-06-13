بدء جلسة طعن «مستريح الأدوات الصحية» بالفجالة على حبسه

بدأت محكمة جنح النقض سماع مرافعة الدفاع في الطعن بالنقض على حكم حبس مستريح الأدوات الصحية بالفجالة 3 سنوات، لاستيلائه على 6 ملايين جنيه.



وأسندت النيابة العامة إلى المتهم وأخر أنه في يوم غضون عامی 2020 ، 2021 توصلا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبين قيمتها بالأوراق والمملوكة للمجنى عليهم م.م، م ع، م. ص، م. ا، ع. ع وكان ذلك بالاحتيال لسلب ثروتهم وذلك بإن استعملا طرق احتيالية من شانها ايهامهم بوجود مشروع كاذب وإحداث ربح وهمى وحصلا من المجنى عليهم على النقود.