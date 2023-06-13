8 مليارات و395 مليون جنيه استثمارات فى التعليم بالمنوفية خلال 9 سنوات

شهدت فترة تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي تحولًا كبيرًا ونهضة غير مسبوقة في قطاع التعليم العالي، ليصبح التعليم المصري منافسًا لجميع النظم التعليمية.

وفي السياق، أكد محافظ المنوفية على التنسيق الكامل مع جامعة المنوفية لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة نحو إقامة العديد من المشروعات التعليمية الضخمة وتوفير مناخ ملائم للطلاب يساهم في تحقيق عملية تعليمية متطورة.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن جملة الاستثمارات في قطاع التعليم الجامعي بجامعة المنوفية بلغت مليار جنيه، ومن أبرز تلك المشروعات إنشاء مبنى كلية العلوم الطبية التطبيقية، تعلية مبنى مستشفى الأورام ومستشفى الطوارئ، استكمال مبنى كلية الحاسبات الجديدة، البدء في إنشاء جامعة المنوفية الأهلية، استكمال الإسكان الطلابي بمدينة الطالبات، إنشاء صالة الجمباز بكلية التربية الرياضية، إنشاء مبنى العلوم السياسية بكلية الهندسة، ومشروعات تطوير واستكمال المكتبة المركزية وكلية الصيدلة والأسنان.

فيما بلغت الاستثمارات بجامعة مدينة السادات مليار و900 مليون جنيه، وتنوعت مشروعات التعليم الجامعي من تطوير البنية التحتية بمركز الاختبارات الإلكترونية، إنشاء مبنى مدرجات مركزي، إنشاء مبنى المعامل بكلية الطب البيطري، تطوير وتأهيل عمارات الإسكان الطلابي، إنشاء البنية التحتية لكليتي السياحة والفنادق والحقوق، وإنشاء ملاعب وصالات كلية التربية الرياضية.

كما بلغت جملة الاستثمارات في جامعة المنوفية الأهلية الجديدة 4 مليار و21 مليون جنية على مساحة 18 فدانًا وتضم 21 برنامج دراسي.

وفي قطاع الصحة، بلغ حجم الاستثمارات 847 مليون جنيه خلال الفترة من 2014 حتى 2023، وهناك مشروعات مستقبلية باستثمارات تتخطى 4 مليار جنيه و349 مليون جنيه هو جملة استثمارات القطاع في العام الحالي.

شهدت محافظة المنوفية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، طفرة تنموية شاملة في شتى القطاعات الخدمية تماشياً مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

وحرصت الدولة بتوجيهات من القيادة السياسية، منذ وقت مبكر على توطين أهداف التنمية المستدامة بالدولة المصرية ودمجها في سياساتها وبرامجها التنموية على كافة المستويات. وهذا الجهد أسفر عن تبني "رؤية مصر ٢٠٣٠" والتركيز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف مناحي الحياة، كونه أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة. حيث تم إنشاء مستشفيات طبية عملاقة جديدة في الشهداء وأشمون، ومركز للأورام في منوف، ومستشفى الأطفال في شبين الكوم، باستثمارات تتخطى ٤ مليار جنيه.

وفي إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالرعاية الصحية، أولت الدولة اهتمامًا بالغًا بقطاع الصحة وحرصت على تطوير البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية لتوفيرها بشكل أفضل وأسرع للمواطنين حفاظًا على الصحة العامة.

وأشار اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إلى أن جملة استثمارات الدولة لهذا القطاع في محافظة المنوفية بلغت 847 مليون جنيه خلال الفترة من 2014 وحتى 2023، لافتًا إلى أن المحافظة بصدد إنشاء وإقامة مشروعات طبية مستقبلية عملاقة باستثمارات تتخطى 4 مليار جنيه.

وأوضح محافظ المنوفية أنه، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بقطاع الصحة وتوفير كافة الإمكانيات التي من شأنها رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وأكد أن المحافظة بصدد إقامة وإنشاء مستشفيات جديدة بتخصصات طبية متنوعة وهي: مستشفى الشهداء المركزي الجديد بناحية سرسنا على مساحة 21 ألف متر تقريبًا وباعتماد مالي قدره مليار ونصف جنيه، مستشفى أشمون الجديد على مساحة 7 أفدنة، مركز الأورام بمنوف على مساحة 9 آلاف متر مربع لخدمة 5 ملايين مواطن- ومستشفى الأطفال الجديدة بشبين الكوم) بالتنسيق الكامل مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة، مشيراً إلى أن المستشفيات الجديدة بمثابة صروح طبية عملاقة وإضافة قوية للمنظومة الصحية على أرض المحافظة.

ومن أهم المشروعات المنفذة، مبنى الطوارئ الجديد بمستشفى شبين الكوم التعليمي بـ(230) سريرًا بتكلفة 300 مليون جنيه، ورفع كفاءة البنية الأساسية لعدد (5) مستشفيات: تلا، أشمون، بركة السبع، منوف، السادات، وتجهيز (5) مستشفيات: زاوية الناعورة بالشهداء، ومستشفى رمد شبين الكوم، صدر منوف، اشمون العام، بركة السبع، وإنشاء وتطوير ورفع كفاءة (36) وحدة صحية، وتطوير ورفع كفاءة (13) وحدة رعاية أولية، وبناء أسوار وتجهيز عدد (11) وحدة صحية، وإنشاء وحدة قسطرة القلب بأشمون، وتطوير (3) مستشفيات: منوف، الباجور، السادات، بهدف تقديم خدمات صحية وطبية بشكل أفضل لجميع المواطنين.

وأضاف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أنه خلال عامي 2020/2022 تم تطوير ورفع كفاءة عدد (13) مستشفى وهي:

- مستشفى الشهداء المركزي: حيث تم تركيب محول كهربائي وتجديد شبكة الكابلات وشبكة الغازات وإنشاء قسم الحضانات وقسم جديد للعناية المركزة.

- مستشفى منوف العام: تم البدء في تجهيز قاعات التدريب ورفع كفاءة وتطوير مباني المستشفى.

- مستشفى حميات منوف: تم رفع كفاءة وتطوير مباني المستشفى.

- (مستشفى حميات شبين الكوم) تم تركيب مولد كهربائي ومغسلة.

- (مستشفى بركة السبع المركزي) تم إنشاء قسم الأورام وتركيب جهاز أشعة "CRM" لعمليات العظام.

- (مستشفى قويسنا العام) تم إنشاء قسم جديد للحضانات.

- (مستشفى السادات المركزي) تم رفع كفاءة وتطوير مباني المستشفى.

- (مستشفى تلا المركزي) تم تطوير ورفع كفاءة مبنى وحدة الكلى والعيادات الخارجية، وسكن الأطباء والإدارة الطبية، وإنشاء قسم للأورام.

- (مستشفى أشمون المركزي) تم تركيب شبكة الغازات وتركيب وتشغيل قسطرة القلب.

- (مستشفى الخطاطبة المركزي) تم افتتاح قسم الحضانات بإجمالي 17 حضانة.

- (مستشفى حميات شنتنا الحجر) تم رفع كفاءة وتطوير مباني المستشفى.

- (مستشفى سرس الليان المركزى) تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة قسم الاستقبال والطوارئ ومبنى وحدة الكلى في مستشفى سرس الليان المركزي.

- وفيما يخص الوحدات الصحية، تم إنشاء ثلاث وحدات صحية جديدة في قرى الباجور وقويسنا، ووحدة صحة كفر مناوهلة بتكلفة 6 ملايين و856 ألف جنيه، ووحدة صحة أم خنان بتكلفة 6 ملايين و116 ألف جنيه، ووحدة صحة بجيرم، بالإضافة إلى إحلال وتجديد وحدتي صحية في قرى أشمون وتلا.

- كما تم توقيع عقد تبرع من أحد مواطني مدينة منوف لتجهيز وحدة قسطرة القلب في مستشفى منوف العام على نفقته الخاصة بتكلفة إجمالية بلغت ما يقرب من 12 مليون جنيه.

- ومن أهم المشروعات الجاهزة للافتتاح في العيد الوطني:

1. إنشاء وحدة صحية في منشأة أم خنان بمركز قويسنا.

2. إنشاء وحدة صحية في كفر مناوهلة بمركز الباجور.

3. إنشاء وحدة كلى في مستشفى سرس الليان.