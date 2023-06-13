"إيبيكو للأدوية" تكشف حقيقة تلقيها عرضًا سعوديًا للاستحواذ على 75% من أسهمها

نفت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية - إيبيكو، تلقيها أي عروض سعودية للاستحواذ عليها.

جاء ذلك في بيان للشركة إلى البورصة، اليوم الثلاثاء، ردًا على مانشر بعنوان "استحواذ سعودي مرتقب على 75% من أسهم شركة ايبيكو للأدوية".

يشار إلى أن المصرية الدولية للصناعات الدوائية - إيبيكو، سجلت صافي ربح بلغ 188.41 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل 173.68 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر إلى 992.42 مليون جنيه، مقابل 927.37 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبالنسبة للقوائم المستقلة، تراجعت أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 182.64 مليون جنيه، مقابل 185.89 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ينتهي خلال جلسة اليوم الثلاثاء، الحق في التوزيع النقدي لشركة الألومنيوم العربية.