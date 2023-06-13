بدء توافد القراء بمقرأة كبار القراء بمسجد الإمام الحسين

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن بدء توافد القراء بمقرأة كبار القراء للقرآن الكريم برواية ورش عن نافع المدني، اليوم الثلاثاء، بمسجد الإمام الحسين.

وأضافت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أن مقرأة كبار القراء برواية ورش عن نافع المدني من طريق الشاطبية، ستعقد في مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، برئاسة الدكتور عبد الكريم صالح الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف ورئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن كلاً من القارئ الشيخ محمود الخشت، والقارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، والقارئ الشيخ محمود علي حسن، والقارئ الشيخ كارم الحريري، والقارئ الشيخ محمود الصعيدي، وصلوا إلى مسجد الإمام الحسين، لبدأ المقرأة والتلاوة من قوله تعالى: "‌لَقَدْ ‌سَمِعَ ‌اللَّهُ ‌قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ" [آل عمران: 181].