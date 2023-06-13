الأحد.. الأنبا بيجول يترأس احتفالات دير المحرق بعيد "العذراء حالة الحديد"

يبدأ دير السيدة العذراء مريم المحرق بمحافظة أسيوط، في 18 يونيو الجاري، احتفالاته السنوية بعيد "العذراء حالة الحديد"، واستقبال الدير للزوار على مدار فترة الاحتفالات.

وتستمر احتفالات دير المحرق السنوية بعيد العذراء حالة الحديد، لمدة 10 أيام متصلة، يتم خلالها استقبال الزوار وإقامة القداسات إلى جانب مشاركة عددًا من أساقفة الكنيسة في احتفالات الدير بالسيدة العذراء مريم.

ومن أبرز الأساقفة المشاركين في احتفالات "حالة الحديد" إلى جانب الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير، الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، والأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص، والأنبا أسطفانوس أسقف ببا والفشن، والأنبا بيمن مطران نقادة.

ويبدأ برنامج احتفالات الدير برفع بخور عشية، ثم زفة أيقونة العذراء فى ساحة الدير الخارجية، تليها العظة لأحد آباء الأساقفة أو الآباء الكهنة، وينتهى اليوم بالصلاة وطلب المراحم الإلهية لمصر وشعبها، ويترأس الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بالمحرق، زفة أيقونة العذراء مريم خلال الاحتفالات.

وقالت مصادر كنسية في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه خلال احتفالات الدير بالعذراء يتم تخصيص مساحة مناسبة من الأرض، لإقامة مسرح خشبي مؤقت لممارسة برنامج النهضة، ويُسمح للزائرين بالمبيت.



وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في يونيو، بذكرى إحياء عيد السيدة العذراء مريم "حالة الحديد"، ولهذا العيد مكانة خاصة وكبيرة في قلوب الأقباط والمسلمين داخل مصر وخارجها، فالجميع ينتظرونه بشغف، للذهاب لتلك الكنيسة كى يرفعون لله صلواتهم وطلباتهم بشفاعة السيدة العذراء مريم، ويتركون لها طلباتهم مكتوبة فى أوراق صغيرة، كي تطلب أن يحل الله مشاكلهم وظروفهم الصعبة، مثلما حل الحديد من يد المساجين.

وتعد كنيسة السيدة العذراء حالة الحديد بحارة زويلة من أقدم وأهم الكنائس القبطية في مصر، وتقع في حي الجمالية في شارع بورسعيد بجوار شارع الخرنفش بالقاهرة، وهي ضمن مجمع كنسي يتكون من ثلاث كنائس وديرين كنيسة السيدة العذراء، وبداخلها كنيسة أبي سيفين، وكنيسة مار جرجس للراهبات.