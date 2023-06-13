الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 3 بانقلاب سيارة بالطريق الدولى

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 3 أشخاص بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي الجديد بمحافظة جنوب سيناء.

تلقى اللواء شريف رءوف، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي الجديد على بعد 20 كيلو من كارتة الساحل اتجاه مدينة أبورديس.

وأسفر الحادث عن إصابة شريف عادل عباده، 40 عامًا من كفرالشيخ، بجرح بفروة الرأس وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ورمضان رجب خير، 33 عامًا من كفرالشيخ، بسحجات وكدمات، وعمرو عبدالكريم الرفاعي، 47 عامًا من كفرالشيخ، بسحجات وكدمات متفرقة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الزهراء بمدينة طور سيناء، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.

الطريق الدولي الجديد سيارة ملاكي انقلاب حادث محافظة جنوب سيناء

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