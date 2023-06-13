مطواة ومساحيق مخدرة.. تفاصيل ضبط 3 ركاب بمطار القاهرة

تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، من ضبط 3 ركاب حاولوا تهريب مواد مخدرة وأسلحة بيضاء.

البداية، أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط اليونانية القادمة من أثينا حيث تم ضبط راكبين مصريين بحوزة الأول 50 مطواة قرن غزال والثاني بحوزته 49 مطواة قرن غزال أيضاً، وراكب ثالث أجنبي بحوزته 40 بذرة لنبات الماريجوانا المخدر داخل عبوات بلاستيكية و40 كيس وعبوة بلاستيكية أخرى بداخلها مساحيق وسوائل ومواد عضوية تستخدم في زراعة المواد المخدرة.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابة للتحقيق.