الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

برنامج خاص للاعبي الأهلي في معسكر المنتخب قبل مواجهة غينيا

منتخب مصر
منتخب مصر

حرص الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة روي فيتوريا، على وضع برنامج تدريبى خاص للاعبى الأهلى، بالتنسيق مع الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب، وذلك بموجب برنامج خاص للاعبي الأهلي الدوليين قبل مباراة غينيا المقرر لها غدا الأربعاء، باستاد مراكش ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 فى كوت ديفوار.

وانضم لاعبو النادى الأهلى لمعسكر المنتخب فى المغرب أمس، بعد خوض مباراة إياب نهائي دورى أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي مساء الأحد، وهم محمد الشناوى وأحمد عبد القادر ومحمد هانى وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وحمدى فتحى وحسين الشحات ومحمود كهربا.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن قائمة تضم 28 لاعبًا استعدادًا لمباراة غينيا في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية أمام جنوب السودان يوم 18، ضمن المعسكر الحالى الذى انطلق يوم ١٠ يونيو ويستمر حتى يوم ١٨ من الشهر نفسه ضمن الأجندة الدولية للفيفا.

واللاعبون المنضمون للمنتخب هم: محمد الشناوى، محمد صبحى، محمد أبو جبل، محمد هانى، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، على جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، مروان عطية، مهند لاشين، حمدى فتحى، غنام محمد، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو، أحمد عبد القادر، محمد رضا بوبو، محمد صلاح، مصطفى فتحى، حسين الشحات، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمود كهربا، أحمد ياسر ريان، مصطفى محمد.

ويسعى المنتخب الوطنى لتحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة الغد من أجل حسم تذكرة التأهل لبطولة أمم أفريقيا ٢٠٢٤ التى تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل وذلك قبل خوض مباراةالجولة الأخيرة أمام اثيوبيا فى سبتمبر المقبل. 

اهلي أبطال افريقيا ابراهيم ابطال افريقي أئمة اسر استاد أحمد ابو أجندة

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