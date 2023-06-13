أمطار خفيفة على أنحاء متفرقة بالمنوفية (صور)

شهدت محافظة المنوفية، صباح اليوم، سقوط أمطار خفيفة على أنحاء متفرقة، صاحبها سطوع لآشعة الشمس أيضا على كافة الأنحاء.

ووصف أهالي محافظة المنوفية الطقس بالجميل نظرا لسقوط أمطار بشهر يونيو على غير المتوقع في هذا الشهر وتباينت ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستقرت حالة الطقس بعد سقوط الأمطار بنصف ساعة.

وعلى صعيد آخر، كان قد وجه الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بضرورة الاهتمام بتطهير وصيانة بيارات وخطوط ومطابق الصرف الصحى، ورفع كفاءتها للحفاظ على استدامة تقديم الخدمة، وإطالة العمر الافتراضي لها.

وأشار إلى قيام جميع الأفرع التابعة للشركة بتنفيذ خطة التطهير الدورية و المعدة مسبقا من قبل الشركة لتطهير خطوط ومطابق وبيارات الصرف الصحى بالإضافة إلى تفعيل الخطة الطارئة فى أوقات الأزمات للاستجابة لشكوى المواطنين من وجود طفوحات أو شكاوى تخص جودة المياه.

وأضاف: تسعى الشركة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين تزامناً مع دخول فصل الصيف وما يصاحبه من زيادة فى استهلاك المياه لضمان عدم الانسداد المفاجئ بالخطوط والشبكات مطالباً السادة المواطنين بحسن التعامل مع شبكات الصرف الصحي وعدم إلقاء المخلفات بها والإبلاغ عن أغطية البلاعات المكشوفة التي تتعرض للسرقة لاستبدالها بأغطية جديدة حرصاً على سلامة المواطنين وحفاظاً علي الشبكات من سقوط مخلفات داخلها قد تعرضها للانسداد.

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