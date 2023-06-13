البورصة تمتص صدمة الأمس بمستهل التعاملات.. وصعود طفيف للمؤشرات

صعدت مؤشرات البورصة بنحو طفيف في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء- منتصف تعاملات الأسبوع، وسط حالة من الترقب لما ستسفر عنه عمليات التسوية لدى شرائح مختلفة من المتعاملين، والتي تم ترحيلها من جلسة أمس على خلفية العطل الفني الذي حدث.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 56. 0%، بما يعادل 105 نقاط، ليصل إلى مستوى 17813 نقطة، كما ارتفع المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 64. 0%، بما يعادل 23 نقطة، ليصل إلى مستوى 3600 نقطة.

وامتدت الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 61. 0%، بما يعادل 32 نقطة، ليسجل مستوى 5308 نقاط، وسط تداولات نشطة اقتربت قيمتها من مستوى الـ170 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 81 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 6.2 ألف صفقة بيع وشراء.