الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الري يتابع حالة المنظومة المائية وجاهزية شبكة الترع والمصارف

وزير الري
وزير الري

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة حالة المنظومة المائية وجاهزية شبكة الترع والمصارف ومحطات الرفع بالمحافظات خلال فترة أقصى الاحتياجات الحالية.

واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع نتائج مرور اللجان التابعة للوزارة على الترع للإطمئنان على موقف أعمال التطهيرات بما يضمن إمرار التصرفات المائية المطلوبة واستقرار المناسيب عند مواقع مص وطرد محطات الرفع، مشدداً على الإلتزام بمعدلات تنفيذ خطط التطهيرات بالمحافظات المختلفة وخاصة بالنقاط الساخنة.

ووجه الدكتور سويلم بوضع قاعدة بيانات تشمل منظومة زمنية متكاملة لمواعيد تطهير الترع دورياً طبقا لحالة كل ترعة على حده، بحيث تصبح هذه المنظومة أداة تستخدمها إدارات الرى لتحديد مواعيد تطهيرات الترع على مدار العام، وذلك لتجنب تأخر أعمال التطهير عن موعدها الملائم وعدم التأثير سلباً على إمرار التصرفات المائية خاصة فى فترة أقصى الاحتياجات.

كما وجه بإعداد قاعدة بيانات موحدة للمقاولين العاملين فى مشروعات تطهيرات الترع والمصارف ومشروعات تأهيل الترع تتضمن تقييم لأداء المقاولين وكفاءة الأعمال المنفذة من المقاولين على مستوى جميع الإدارات وسابقة أعمال المقاولين ومدى قدرتهم على تنفيذ أعمال التطهير أو التأهيل، بحيث يتم الإعتماد على هذا التقييم عند طرح أى أعمال جديدة.

كما وجه الدكتور سويلم بمراجعة وتحديث النموذج الموحد لعقود تطهيرات الترع والمصارف لاستخدامها بمعرفة إدارات الرى والصرف بالمحافظات عند طرح عقود التطهيرات.

كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف عدد من الدراسات الخاصة بحماية جسور عدد من الترع والمصارف الرئيسية، وأعمال تكريك عدد من الترع الرئيسية لضمان قدرتها على امرار التصرفات المائية المطلوبة، كما تم استعراض موقف الدراسة المتكاملة لمنظومة الرى بترعة السويس وغيرها من النقاط الساخنة.

الترع والمصارف الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية الدكتور هاني سويلم هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى الموارد المائية

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