عضو حزب البتريوت الأوكراني: مقتل مسؤول العمليات العسكرية الروسية بمدينة كريفي ريه

علق رامي أبو شمسية، عضو حزب البتريوت الأوكراني، على تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فجر اليوم، بأن قواته تتقدم في الهجوم المضاد، بالرغم من قصف روسيا لوسط أوكرانيا مما أسفر عن قتلى ومصابين وعالقين تحت الأنقاض.

وقال أبو شمسية، خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن رد الجيش والحكومة الروسية علي تقدم الجيش الأوكراني في مناطق القتال في الشرق هو قصف المدنيين الآمنين في منازلهم.

وتابع أن الجيش الأوكراني يتقدم بالفعل لتحرير أراضيه حيث تمكن من تحرير واجتياز لدفاعات الأولي من الجيش الروسي ، في مدينة "كريفي ريه"، وايضا مقتل مسئول العمليات العسكرية الروسية، وبالتالي الهجوم التكتيكي المضاد قد بدأ، ولكن هذا ليس هجوما شاملا مضادا للجيش الروسي.