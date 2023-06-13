الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عضو حزب البتريوت الأوكراني: مقتل مسؤول العمليات العسكرية الروسية بمدينة كريفي ريه

الأزمة الأوكرانية
الأزمة الأوكرانية الروسية

علق رامي أبو شمسية، عضو حزب البتريوت الأوكراني، على تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فجر اليوم، بأن قواته تتقدم في الهجوم المضاد، بالرغم من قصف روسيا لوسط أوكرانيا مما أسفر عن قتلى ومصابين وعالقين تحت الأنقاض.

وقال أبو شمسية، خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن رد الجيش والحكومة الروسية علي تقدم الجيش الأوكراني في مناطق القتال في الشرق هو قصف المدنيين الآمنين في منازلهم.

وتابع أن الجيش الأوكراني يتقدم بالفعل لتحرير أراضيه حيث تمكن من تحرير واجتياز لدفاعات الأولي من الجيش الروسي ، في مدينة "كريفي ريه"، وايضا مقتل مسئول العمليات العسكرية الروسية، وبالتالي الهجوم التكتيكي المضاد قد بدأ، ولكن هذا ليس هجوما شاملا مضادا للجيش الروسي.

مقتل مسئول العمليات العسكرية الروسية العمليات العسكرية الروسية الجيش الأوكراني روسيا قصف روسيا أوكرانيا وسط أوكرانيا الرئيس الأوكراني الجيش الروسي

الأكثر قراءة

مصرع سيدة وإصابة زوجها وأبنائها في حريق منزلهم بمرسى مطروح

طوارئ في القليوبية بعد اصطدام سيارة ملاكي بكابينة غاز بشبرا الخيمة

التعاون الدولى: اتفاق تمويل مع كوريا الجنوبية بقيمة 460 مليون دولار لتوريد 40 وحدة قطار

خطة "التعاونيات الزراعية" لتحقيق أكبر قيمة مضافة من تصدير الخضر والفاكهة

عودة الحركة المرورية بالطريق الزراعي في القليوبية

القبض على تاجر بانجو في الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

" القاهرة عن قرب " !

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

ماجد حبته

البرلمان العربى.. جلسة مختلفة

وائل لطفي

اسمها منة عماد

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات الإصلاح القضائي بين حكومة نتنياهو والمعارضة.. هل اقتربت التسوية؟

شكرى يعرب عن القلق البالغ تجاه الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية وتصاعد وتيرة العنف

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟