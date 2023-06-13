الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمطار متوسطة على الغربية وانخفاض ملحوظ في درجة الحرارة

امطار علي الغربية
امطار علي الغربية

شهدت محافظة الغربية، قبل قليل، تساقط أمطار على معظم مدن ومراكز المحافظة،  وبدأت الأمطار خفيفة وزادت حدتها إلي أن وصلت للمتوسطة، علي مراكز زفتى والسنطة، بينما كانت  الأمطار خفيفة علي باقي مراكز المحافظة عدا المحلة وسمنود والتي شهدت أمطار أعلى  من المتوسطة، وبدأت تجمعات المياه في الظهور في بعض الشوارع علي الفور.

وأعلنت محافظ الغربية، بقيادة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، رفع حالة الطوارئ وان غرفة العملية في حالة انعقاد مستمر  لمتابعة أي تداعيات للطقس السيئ حال حدوث اي خلل للشوارع والطرق بسبب الأمطار.

 ووجه محافظ الغربية شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، بضرورة التنسيق مع غرفة العمليات بالمحافظة والمراكز والعمل علي رفع اي كميات تتراكم حال تراكمها علي الفور.

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امطار متوسطة علي محافظة الغربية وإنخفاض ملحوظ في درجة الحرارة الاقتصاد والاحصاء الاستعداد لمواجهة الثانوية العامة الدكتور طارق رحمي الصرف الصحي انخفاض ملحوظ

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