الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رغم سقوط أمطار.. استمرار حركة الملاحة بمينائي الإسكندرية والدخيلة

الإسكندرية
الإسكندرية

 استمرت حركة الملاحة وعمليات شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات بمينائي الإسكندرية والدخيلة بشكل طبيعي ومنتظم، رغم تعرض المحافظة، صباح اليوم الثلاثاء، لأمطار خفيفة لم تؤثر على حركة سير المشاة والمركبات.

وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع القطاعات والأجهزة الخدمية برفع درجة الاستعداد، وسرعة الانتقال والتعامل مع الحالات الطارئة، ومواجهة ظروف الطقس المتقلب.

بدوره، وجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء نهاد شاهين، إدارتي الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء بتلقي أية إشارات استغاثة من السفن والبواخر حفاظا على الممتلكات، والأرواح.

وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية، لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات في الشوارع.

استمرار استمرار حركة الملاحة بميناءي الإسكندرية والدخيلة الإسكندرية والدخيلة سقوط الأمطار الخفيفة بميناءي الإسكندرية والدخيلة رغم سقوط الأمطار الخفيفة حركة الملاحة وعمليات شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات

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