تفتيش ذاتي للطلاب قبل دخول الامتحانات في الغربية

تنظم قوات الشرطة التابعة لمديرية أمن الغربية، دخول الطلبة والطالبات، إلى لجان أداء امتحان الثانوية العامة، ومنع الأمن اصطحاب أي وسائل تقنية، وسمحت فقط بزجاجات المياه والأدوات المكتبية، كما تقوم القوات بتفتيش الطلبة والطالبات قبل الدخول تنفتيشًا ذاتيًا، بالإضافة إلى إستخدام جهاز كاشف للمعادن، حتى لا يُسمح بدخول أى شئ سوى ما سمحت به الوزارة.

وكانت محافظة الغربية، قد أنهت استعداداتها لإنطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 \ 2023، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة، وتم ربطها بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف عمليات المدن والمراكز، واستعدت مديرية الصحة، برفع درجة الاستعدادات القصوى داخل المستشفيات والوحدات الصحية، لمواجهة أي حالات طارئة داخل المدارس واللجان التي ستشهد أداء الامتحانات.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، عن تجهيز 116 لجنة على مستوى المحافظة، 41 ألفا و41 طالبا وطالبة، منهم 22606 طلاب بالشعبة العلمية قسم علوم، و4977 بالشعبة العلمية قسم رياضة، و13348 للشعبة الأدبية، و110 للدولي، في لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر، ووفرت المديرية، جميع سُبل الراحة للطلاب أثناء الامتحانات، حيث شملت تجهيزات اللجان تزويدها جميعًا بالمراوح والمبردات، وتوفير الجو المناسب لجميع عناصر العملية التعليمية.