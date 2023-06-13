الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تفتيش ذاتي للطلاب قبل دخول الامتحانات في الغربية

تفتيش ذاتي للطلاب
تفتيش ذاتي للطلاب

تنظم قوات الشرطة التابعة لمديرية أمن الغربية، دخول الطلبة والطالبات، إلى لجان أداء امتحان الثانوية العامة، ومنع الأمن اصطحاب أي وسائل تقنية، وسمحت فقط بزجاجات المياه والأدوات المكتبية، كما تقوم القوات بتفتيش الطلبة والطالبات قبل الدخول تنفتيشًا ذاتيًا، بالإضافة إلى إستخدام جهاز كاشف للمعادن، حتى لا يُسمح بدخول أى شئ سوى ما سمحت به الوزارة.

وكانت محافظة الغربية، قد أنهت استعداداتها لإنطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 \ 2023، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة، وتم ربطها بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف عمليات المدن والمراكز، واستعدت مديرية الصحة، برفع درجة الاستعدادات القصوى داخل المستشفيات والوحدات الصحية، لمواجهة أي حالات طارئة داخل المدارس واللجان التي ستشهد أداء الامتحانات.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، عن تجهيز 116 لجنة على مستوى المحافظة، 41 ألفا و41 طالبا وطالبة، منهم 22606 طلاب بالشعبة العلمية قسم علوم، و4977 بالشعبة العلمية قسم رياضة، و13348 للشعبة الأدبية، و110 للدولي، في لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر، ووفرت المديرية، جميع سُبل الراحة للطلاب أثناء الامتحانات، حيث شملت تجهيزات اللجان تزويدها جميعًا بالمراوح والمبردات، وتوفير الجو المناسب لجميع عناصر العملية التعليمية.

قوات الشرطة التابعة لمديرية أمن الغربية امتحان الثانوية العامة قوات الشرطة التابعة لمديرية أمن الغربي بتفتيش الطلبة والطالبات امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 2023 ماراثون امتحانات الثانوية العامة بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم

الأكثر قراءة

محافظ الغربية يعتمد 237 درجة حدا أدنى للقبول بالثانوي العام

أمطار رعدية غزيرة فى دمياط

بدء توافد طلاب الثانوية العامة 2023 لأداء امتحانى الاقتصاد والإحصاء

توجيه الرئيس السيسى بإنشاء "مقبرة الخالدين" الأبرز بالصحف

رفع درجة الاستعدادات لمواجهة عدم استقرار الطقس بكفر الشيخ

تداول امتحان الاقتصاد للثانوية العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

" القاهرة عن قرب " !

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

ماجد حبته

البرلمان العربى.. جلسة مختلفة

وائل لطفي

اسمها منة عماد

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يعرب عن القلق البالغ تجاه الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية وتصاعد وتيرة العنف

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية: مشروع ضم القدس امتداد للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة