لأداء اختبار الاقتصاد.. بدء توافد الطلبة علي لجان امتحانات الثانوية العامة بالغربية

بدأ منذ قليل توافد الطلاب بمحافظة الغربية، علي لجان الامتحانات الخاصة بالصف الثالث الثانوي بشعبتيه الأدبي والعلمي لأداء امتحاني الاقتصاد والإحصاء، والذي من المقرر أن ينطلق اليوم في تمام التاسعة، وينتهي في العاشرة والنصف، ومن بعده الإحصاء، الذي ينطلق فى الحادية عشر وينتهي عند الواحدة والنصف ظهرًا.

وأكد بعض الطلبة، أن مادتي الاقتصاد والإحصاء، المقررتين على جميع الشعب الأدبى والعلمى بفرعيه، هما مادتين لا يُضافا للمجموع ولكنهما هامتان جدًا حتى ولو لمجرد النجاح، متمنين أن تكون الامتحانات غير تعجيزية وفى مستوى الطالب المتوسط.

وكانت محافظة الغربية، قد أنهت استعداداتها لانطلاق امتحانات الثانوية العامة، وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة، وتم ربطها بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف عمليات المدن والمراكز، واستعدت مديرية الصحة، برفع درجة الاستعدادات القصوى داخل المستشفيات والوحدات الصحية، لمواجهة أي حالات طارئة داخل المدارس واللجان التي ستشهد أداء الامتحانات.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، عن تجهيز 116 لجنة على مستوى المحافظة، 41 ألفا و41 طالبا وطالبة، منهم 22606 طلاب بالشعبة العلمية قسم علوم، و4977 بالشعبة العلمية قسم رياضة، و13348 للشعبة الأدبية، و110 للدولي، في لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر، ووفرت المديرية، جميع سُبل الراحة للطلاب أثناء الامتحانات، حيث شملت تجهيزات اللجان تزويدها جميعًا بالمراوح والمبردات، وتوفير الجو المناسب لجميع عناصر العملية التعليمية.