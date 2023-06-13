سقوط أمطار رعدية متفاوتة الشدة على الإسكندرية

شهدت الإسكندرية صباح اليوم سقوط أمطار متفاوتة الشدة، صحبتها موجات رعدية على كل الأنحاء.

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عن رفع درجة الاستعداد والطوارئ بالمحافظة، وذلك مع زيادة شدة الأمطار اليوم والتعامل مع أي تراكمات للمياه الأمطار خاصة أمام المدارس، والتي تجرى بها امتحانات الثانوية العامة.

استمرار تجدد السحب الرعدية الممطرة

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى تعرض محافظة الإسكندرية اليوم الثلاثاء لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث من 20٪ إلى 40% تقريبًا على السواحل الشمالية والوجه البحري، مع استمرار تجدد السحب الرعدية الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا، كما تنشط الرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

امطار على الإسكندرية

امطار على الإسكندرية

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