الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى انقلاب سيارة بمدينة نصر

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين بكسور متفرقة وسحجات بالجسم، اليوم الثلاثاء، في انقلاب سيارة ملاكي على طريق الأوتوستراد بمدينة نصر.

كانت البداية عندما تلقى مسئول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا.

علي الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان الواقعة و تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وجارٍ رفع آثار الحادث لتيسير الحركة المرورية أمام المارة.

بإخطار اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة أمر بتحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكشف مصدر نقل مصابي الحادث إلى مستشفى المقاولون العرب لمحاولة إسعافهم وتلقي العلاج اللازم وجارٍ إبلاغ ذوي الضحايا.

إخطار النيابة أخل اخر أبين أشار إشارة ادارة

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