رئيس حزب الوفد: 53 عضوا يؤيدون ترشحى لانتخابات الرئاسة المقبلة

أعلن الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أنه ينتوي خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلًا "جلست مع أعضاء الهيئة العليا لاقترح خوض الانتخابات، ففوجئت بكل مجموعة تختارني مرشحًا لرئاسة الجمهورية".

ولفت خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، إلى أنه حصل على تأييد 53 عضوًا من إجمالي 60 عضوًا يمثلون الهيئة العليا للحزب".

وأوضح أن حزب الوفد هو من سينفق على حملته الانتخابية لرئاسة الجمهورية، معقبًا: "منذ إعلاني عن ترشحي للانتخابات الرئاسية، أعلن الكثير من الوفديين التبرع للحملة".

ولفت إلى أنه يدفع دعم شهري لحزب الوفد بقيمة 50 ألف جنيه شهريًا، ولا ينتظر شيء نظير دعمه للحزب، مشيرًا إلى أن أول انتخابات في حياته هي انتخابات رئاسة حزب الوفد، ونجح من أول مرة.

ووجه "يمامة" رسالة للهارب أيمن نور، قائلًا: "كل ما طرحته من أسئلة، تجاوز وتدخل في شؤون حزب الوفد، ولن أقبل مناظرة الهارب أيمن نور المطروحة على قناة الشرق الإخوانية".

وأشار إلى أن دخوله الانتخابات الرئاسية ليس من أجل أن يكون ظلًا للرئيس السيسي، مردفًا: "إحنا داخلين الانتخابات عشان ننجح، وهذا لا يمنع وفائي للرئيس، ولا يوجد أحد يستطيع أن ينكر الدور التاريخي للرئيس السيسي".