يونس مخيون لـ"الشاهد" خلاف النور والإخوان بدأ من الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور يونس مخيون، رئيس مجلس شيوخ حزب النور، إن الخلاف بين حزب النور وجماعة الإخوان بدأ من الانتخابات الرئاسية.

أضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الإخوان أخلوا بوعدهم بعدم تقديم مرشح منهم لانتخابات الرئاسة، لذا كان خيارنا ألا ننتخب محمد مرسي.

وأشار إلى أنه لم يعرف سبب التغيير المفاجئ، وكان وجهة نظر حزب النور اختيار شخصية يتفق عليها الناس لا تؤدي لاستقطاب في الشارع، ولا حدوث صراعات، واستقروا على أبوالفتوح لأنه انفصل عن الإخوان، وكان ممكن يحصل عليه توافق من الشباب، مردفًا: "وكان هذا أول خلاف بينا وبين الإخوان".

وأردف: "موقفنا كان واضحا، والإخوان انزعجوا من الموقف إزاي نرشح أبوالفتوح، وعملوا حملة تشويه ضخمة، وخيرت الشاطر كان له فيديو معروف، وقال لن نتقدم ونرشح أحدا للرئاسة، لأن الظروف المحلية والإقليمية والعالمية لا تقبل ذلك، لن نكون تجربة مكررة لحماس".

وتابع مخيون: "لا نعرف سبب التغير، ممكن يكون وعود خارجية ولكن مجرد تخرصات وظنون".

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز.

يذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، فى الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.