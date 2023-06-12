الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أول رد من كيميتش على إمكانية رحيله عن بايرن ميونخ

جوشوا كيميتش
جوشوا كيميتش

رد جوشوا كيميتش، لاعب بايرن ميونخ الألماني، الاثنين، لأول مرة بعد تقارير رحيله عن صفوف البافاري هذا الصيف.

وكانت تقارير صحفية فجرت مفاجأة بخصوص طلب رحيل كيميتش عن بايرن نهاية الموسم الجاري حيث يريد اللعب لصفوف برشلونة الإسباني.

وقال كيميتش اليوم عقب مشاركته في لقاء ألمانيا الودي أمام أوكرانيا عن هذه التقارير: ""كان من الصعب ألا نلاحظ ذلك، لكنني لست مهتم".

أضاف: “كما يعلم الجميع أنا لدي عقد لمدة عامين مع بايرن ولدينا خطط لإنجازات كبيرة”.

كيميتش واحد من قادة بايرن ميونخ الألماني، حيث يلعب موسمه الثامن مع النادي منذ انضمامه في 2015 قادمًا من لايبزيج.

وشارك صاحب الـ28 عامًا في 347 لقاء بجميع المسابقات وسجل 40 هدفًا وتوج بـ19 لقبا مع العملاق البافاري.

وشارك كيميتش هذا الموسم في 47 لقاء بجميع المسابقات وسجل 7 أهداف وصنع 11 أخرى.

وتوج كيميتشمع بايرن ميونخ الألمانى بلقب الدوري الألماني بالموسم الحالي 2022/2023، بعدما حقق فوزا قاتلا على مضيفه كولن، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي أقيمت على ملعب راين إينرجي ستاديون ضمن منافسات الجولة 34 الأخيرة من مسابقة الدوري.

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